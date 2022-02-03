Камерун — Египет: эксперты назвали фаворита полуфинала Кубка Африки

3 февраля в Камеруне состоится матч полуфинала Кубка африканских наций между Камеруном и Египтом. Начало запланировано на 22:00 мск.
Где покажут матч Камерун — Египет?
Аналитики склоняются к победе сборной Камеруна. Сделать ставку на победу «неукротимых львов» в основное время предлагается с коэффициентом 2.25. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2250 рублей. Победа сборной Египта идёт за 4.18, ничья к исходу основного времени — за 2.88.
На тотал больше 2.5 гола можно поставить за 2.92, а на тотал меньше 2.5 гола — за 1.41. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.50, на гол в каждом тайме — за 2.00.
Выход сборной Камеруна в финал Кубка Африки доступен за 1.55, проход Египта с учётом дополнительного времени и серии пенальти идёт за 2.55.
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Прогноз Ивана Млечного на матч Камерун — Египет.
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