«Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз Романа Гутцайта на матч Кубка Англии 4 февраля

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка Англии «МЮ» — «Мидлсбро».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.12.



«Мидлсбро» — это команда, которая стремится попасть в плей-офф Чемпионшипа. Она достаточно ровно проводит свои матчи, нет большого количества крупных побед или крупных поражений.

Какой канал покажет матч «МЮ» — «Мидлсбро»?

При этом в большинстве случаев «Мидлсбро» побеждает, имея неплохой состав. Но здесь — поездка в гости к «МЮ». Сколько бы Ральф Рангник не декларировал, что мы должны атаковать и прессинговать, по факту это получается далеко не всегда.



Как стилистически могут развиваться события в этом матче? «Мидлсбро», будучи аутсайдером, приедет на «Олд Траффорд», будет уделять внимание обороне и организации игры на собственной половине поля. «Манчестеру» такие соперники даются сложнее, чем любые другие. Именно в позиционном нападении, когда команда много владеет мячом, «МЮ» не создаёт большого количества моментов.

Ему нужно свободное пространство, а «Мидлсбро», я так полагаю, давать его не будет. При этом сам «Юнайтед» при Ральфе Рагнике не выдаёт концерты и не всегда забивает много. Здесь я бы рискнул и поставил на то, что голов будет мало. Проверим», — сказал Гутцайт.

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