Василий Уткин дал прогноз на финал Кубка Африки Сенегал — Египет
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Известный комментатор и амбассадор букмекерской компании «Фонбет» Василий Уткин дал свой прогноз на матч финала Кубка африканских наций Сенегал — Египет.
Ставка: ничья в основное время за коэффициент 2.80.
«Такая ставка прошла во всех матчах египтян в плей-офф. В семи из восьми последних финалов Кубка Африки было забито меньше двух мячей, что также вписывается в картину текущего розыгрыша турнира. У сенегальцев осталось больше сил, но египтяне опытнее. Скорее всего, болельщики увидят ещё одну тягучую игру, в которой не удастся определить победителя в основное время», — считает Уткин.
Напомним, матч финала КАН-2022 между сборными Сенегала и Египта пройдёт сегодня, 6 февраля. Начало запланировано на 22:00 мск.
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