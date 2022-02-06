Василий Уткин дал прогноз на финал Кубка Африки Сенегал — Египет

Известный комментатор и амбассадор букмекерской компании «Фонбет» Василий Уткин дал свой прогноз на матч финала Кубка африканских наций Сенегал — Египет.

Ставка: ничья в основное время за коэффициент 2.80.

«Такая ставка прошла во всех матчах египтян в плей-офф. В семи из восьми последних финалов Кубка Африки было забито меньше двух мячей, что также вписывается в картину текущего розыгрыша турнира. У сенегальцев осталось больше сил, но египтяне опытнее. Скорее всего, болельщики увидят ещё одну тягучую игру, в которой не удастся определить победителя в основное время», — считает Уткин.

Напомним, матч финала КАН-2022 между сборными Сенегала и Египта пройдёт сегодня, 6 февраля. Начало запланировано на 22:00 мск.