Сенегал — Египет. Криптонит для Мохамеда Салаха найден

6 февраля состоится финал Кубка африканских наций Сенегал — Египет. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу сенегальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех египтян оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 2.97.

Где покажут матч Сенегал — Египет?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Африки Сенегал — Египет 6 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Сенегал — Египет не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.36. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз финала Кубка Африки Сенегал — Египет (06.02.2022)

Кубок Африки, несмотря на все свои недостатки, продолжает дарить много положительных эмоций болельщикам. Радует не столько результативностью, сколько накалом страстей. Вот и добрались до финала, 6 февраля сразятся Сенегал и Египет. Стартовый свисток на стадионе «Пауля Бийя» прозвучит в 22:00 мск.

Самое время вспомнить, что сборная Египта семь раз становилась обладательницей Кубка Африки (самая титулованная, на минуточку). Более того — это единственная команда, которая одержала победу в трёх финалах турнира подряд (в 2006, 2008 и 2010 годах). Однако в текущем розыгрыше имеет катастрофически мало шансов на успех.



О матчах 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала КАН-2022 можно написать целую поэму. Во всех случаях египтяне каким то чудом проходили дальше. Оставались без голов в основное время, дотягивали до дополнительного, а после на морально-волевых качествах побеждали. Оборонительная линия заслуживает похвалы, но обо всём по порядку.



В нынешнем розыгрыше Кубка Африки «фараоны» пропустили только два мяча (без учёта серии послематчевых пенальти). Причём один из них был забит с «точки». На воротах совершал подвиги Мохамед Эль-Шенави, но он получил травму. Должность сменщика досталась Мохамеду Абугабалю. Второй голкипер быстро сориентировался и во всех стадиях плей-офф внёс огромный вклад в успех. В двух сериях пенальти спас!

Зато подопечные Карлуша Кейруша не могут похвастаться результативностью. За шесть матчей Кубка африканских наций поразили ворота оппонентов всего четыре раза (без учёта послематчевых пенальти, естественно). Два из них записал на свой счёт Мохамед Салах, выступающий за английский «Ливерпуль». Зато в ударах с «точки» толк знают — не промазали ни одного.



Стоит заметить, что Салаху на поле лишнего шага сделать не дают. Форвард находится под постоянным прессингом и контролем защитников. Немудрено, ведь за 20 матчей в АПЛ он забил 16 мячей и отдал девять результативных передач. В Лиге чемпионов тоже преуспел, оформил семь голов за шесть матчей. Оставлять его без присмотра — себе дороже.



Путь Сенегала к финалу пролегал гораздо спокойнее. В 1/8 финала уверенно одержал победу над Кабо-Верде (2:0), затем расправился в четвертьфинале с Экваториальной Гвинеей (3:1) и после одолел в полуфинале Буркина-Фасо (3:1). Во всех случаях порадовал высокой результативностью и уверенной доминирующей игрой.

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Неудивительно, поскольку в распоряжении Алиу Сиссе есть такие высококлассные игроки, как Эдуард Менди из английского «Челси», Калиду Кулибали из итальянского «Наполи», Идрисса Гейе из французского «ПСЖ» и, разумеется, сокомандник Мохамеда Салаха по «Ливерпулю» — Садио Мане. Форвард забил три мяча за шесть игр и отдал две результативные передачи.



Один момент всё же заставляет насторожиться. Сборная Сенегала любит добывать победы на исходе встречи. Например, в полуфинале с Буркина-Фасо счёт был открыт только на 70-й минуте. Гол забил защитник — Абду Диалло. Затем Идрисса Гейе упрочил преимущество. Пропустили. А Садио Мане установил итоговый счёт на 87-й минуте. Итого — четыре мяча за 17 минут.



Не стоит забывать, что в групповом этапе Кубка африканских наций «Львы Теранги» выступили крайне сдержанно. Добыли только одну победу над Зимбабве (1:0), и то — забив с пенальти на последних минутах противостояния. В двух других матчах разделили очки с Гвинеей и Малави (в обоих случаях встреча завершилась со счётом 0:0).



На наш взгляд, Египет всё же вполне может рассчитывать на восьмые по счёту золотые медали, но при одном условии. Он крайне надёжен в обороне и, если дотянет до серии послематчевых пенальти, будет иметь преимущество. Голкипер Мохамед Абугабаль невероятно хорош! «Фараоны» уже не раз проворачивали этот трюк.

Однако в основное время велик шанс ничьей или нерезультативной победы Сенегала, который уверенной поступью шёл к финалу и обладает хорошими ресурсами. Мы бы подстраховались на случай ничьей в основное время и взяли «1Х + тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.70. Что-то вроде 1:0 или 0:0 после 90 минут игры здесь вполне может быть, ставки слишком высоки.

Прогноз и ставки на матч Кубка Африки Сенегал — Египет 6 февраля 2022 года

Сборная Египта уже сотворила несколько чудес. Если победит в грядущем матче, то, вероятно, войдёт в историю как самая бойкая команда Кубка Африки. Ей бы только до пенальти дотянуть. Впрочем, у Сенегала больше шансов на победу в основное время. Он гораздо увереннее выступил в финальных стадиях и имеет в своём распоряжении набор сильных игроков. Мы бы подстраховались на случай нерезультативной ничьей.



Ставка: Сенегал не проиграет в основное время + тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

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