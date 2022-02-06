«Реал» — «Гранада»: ставка Константина Генича на матч 23-го тура Ла Лиги

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Гранада».
Ставка: победа «Гранады» с форой (+2) за 1.70.
«Реал» и «Гранада» играют в ближайшем туре чемпионата Испании. «Реал» вылетел из Кубка, проиграв «Атлетику» из Бильбао. Надо сказать, что проиграл по делу. Сейчас, в отсутствие Карима Бензема в атаке, у «Реала» не так-то и много вариантов в нападении. Асенсио что-то там пытался, даже хорошую передачу пяткой сделал на Каземиро, но тот свой момент не реализовал.
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В этом матче не сыграет Карим Бензема снова и самое главное, что не сыграет и Винисиус Джуниор. Он дисквалифицирован. Это всё, конечно же, сужает варианты для «Реала» впереди. Появится Эден Азар — но он не так хорош в нынешнем сезоне, да и вообще при своих выступлениях за «Реал». Асенсио форму ещё не набрал. Родриго много бегает, но без Бензема и Винисиуса «Реалу» против «Гранады» будет непросто.
Я не говорю о том, что «Реал» не выиграет этот матч. Он может выиграть. Матч первого круга «Реал» выиграл со счётом 4:1, и ранее была победа с таким же счётом. Как правило, очные матчи получаются результативными.
Но, учитывая обстоятельства и то, что «Реал» играл поздним вечером в четверг и много сил оставил, а «Гранада» не играла и может быть свежее, плюс многие игроки «Реала» уезжали в сборные и не забываем про отсутствие Бензема и Винисиуса, — всё это подталкивает меня к мысли, что лучше сыграть от «Гранады».
Не факт, что «Гранада» наберёт очки на «Сантьяго Бернабеу», но упереться «Гранада» может. Роберто Морено — хороший тренер. «Гранада» не совсем ровно играет в этом сезоне, но если «Эльче» смог создать «Реалу» на выезде немало проблем, то почему бы не сделать этого и «Гранаде».
Мой прогноз: победа «Гранады» с форой (+2) за коэффициент 1.70. Это мой прогноз, мои мысли, моё видение, как пройдёт игра. Дальше вы думаете своей головой и принимаете решение по ставкам исключительно сами. Болеем за наш прогноз».
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