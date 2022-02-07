«Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Эспаньол».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.



«Атлетик» мыслями сейчас больше в Кубке, чем в чемпионате. Баски потратили массу сил и эмоций на победу над мадридским «Реалом», которая была за четыре дня до игры с «Эспаньолом». А на третий день после этой игры «Атлетику» уже предстоит кубковый полуфинал с «Валенсией».

Ещё один прогноз на матч «Атлетик» — «Эспаньол»: не спешите списывать каталонцев.

Силы футболистов больше будут востребованы в кубковой игре. Думаю, что Марселино выставит на этот матч не самый оптимальный состав. И это несколько сокращает шансы на победу «Атлетика», который идет явным фаворитом игры в букмекерской линии.



Я бы поставил тут на «Эспаньол» с какой-нибудь форой, если бы не дисквалификация лидера каталонской команды Рауля де Томаса.

В отсутствие своего лучшего бомбардира «попугаи» выглядят традиционно плохо и крайне мало забивают. Поэтому предпочту ставку на «тотал меньше». Так, самый банальный из тоталов – на меньше 2,5 гола – оценивается коэффициентом 1,83. Вполне достойное предложение. Добавлю также, что эта ставка выигрывала в восьми из последних девяти очных матчах между «Атлетиком» и «Эспаньолом», — сказал Вишневский.

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