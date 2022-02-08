«Вашингтон» — «Коламбус»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Вашингтон» и «Коламбус».



Ставка: победа «Вашингтона» с форой (-1.5) за 1.98.



«Я так понимаю, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин к этому дню не выйдет из ковид-протокола. Понятно, что это не сделает «Вашингтон» сильнее.

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Но я бы присмотрелся к «Коламбусу». Вроде бы команда начала бодро этот чемпионат, но в последнее время выступает средненько.



Только четыре победы в последних 10 матчах. Разница шайб «-23». Эта команда, в принципе, мало забивает. А недавние залеты, как 4:8 от «Флориды» и 0:6 от «Калгари», совсем не внушают оптимизма. Хотя бывают такие моменты, что «Коламбус» победил дома «Рейнджерс» (5:3). В общем, такой крепкий середняк, делающий ставку на защиту, но при этом проваливающий какие-то матчи.



Кстати, «Коламбус» не играл с 31 января, то есть пропустил больше недели. Думаю, команда будет еще втягиваться в эту игру.



«Вашингтон» отдыхал только пять дней, и перерыв на звездный матч не выбил команду из ритма.



Я бы в этом матче взял кэф 1,98 на то, что «Вашингтон» победит с форой (-1,5), то есть с разницей от двух шайб», — сказал Лысенков.

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