«Милан» — «Лацио»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Италии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка Италии «Милан» — «Лацио».



Ставка: победа «Милана» за 1.91.



«Милан» находится в прекрасной форме и продолжает бороться за чемпионство в Серии А. Дубль Оливье Жиру с интервалом в три минуты принес победу над «Интером» со счётом 2:1, и команде удалось сократить отставание от лидера до одного очка. В прошлой стадии Кубка коллектив прошёл «Дженоа» (3:1) лишь в дополнительное время.

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«Лацио» не так давно не позволил забить в свои ворота «Аталанте» (0:0), а на днях уничтожил сражающуюся за еврокубки «Фиорентину» со счётом 3:0. Это позволило подняться на шестую позицию. В предыдущей стадии римляне не без проблем прошли «Удинезе» (1:0) лишь в овертайме.



На мой взгляд, ставку стоит сделать в пользу «россонери». Они идут очень хорошо в нынешнем сезоне, так что вряд ли оппонент сможет что-то противопоставить. Сейчас хозяева готовы бороться на всех фронтах.



Помимо этого, думаю, что в этом противостоянии закончится успешная серия гостей из четырёх матчей без пропущенных голов. Они хороши, но длины скамейки вряд ли хватит для борьбы ещё и в Кубке Италии», — сказал Павлюченко.

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