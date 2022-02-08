«Милан» — «Лацио». Оливье Жиру и не такое умеет

9 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Лацио». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех римлян оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Милан» — «Лацио» 9 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Лацио» (09.02.2022)

Еврокубковые турниры ждут своего возвращения, а пока всё внимание на внутреннюю арену. Настала пора пошуметь итальянским коллективам. 9 февраля состоится встреча 1/4 финала Кубка Италии. На легендарном стадионе «Сан-Сиро» сразятся «Милан» и «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Дьяволы» пребывают в эйфории после волевой победы над прямым конкурентом за скудетто — «Интером» (2:1). Первый тайм остался полностью за противником, лишь пару раз удалось создать опасность у чужих ворот. Мика Меньяна можно похвалить, у голкипера было много сложной работы. Пропустил лишь с углового, хотя это скорее вина защитников, которые оставили совсем одного Ивана Перишича.



Зато во втором периоде баланс сил изменился. Соперник сел в оборону, за что поплатился. Отдельной похвалы заслуживает и Оливье Жиру. На 75-й минуте нападающий совершил важный перехват в центре поля, доиграл эпизод до конца и забил. На 78-й минуте грамотно открылся в штрафной, получил передачу от Давиде Калабрии, красивым финтом подработал мяч под удар и оформил дубль. Настоящий герой встречи!

Ещё один прогноз на матч «Милан» — «Лацио»: Сарри удивит в Кубке Италии.

Стефано Пиоли заявил, что у его «Милана» большое мужество и клуб никого не боится. С итальянским специалистом нельзя не согласиться. Несмотря на обидное поражение в матче 22-го тура чемпионата Италии от «Специи» (1:2), из-за ошибки арбитра, он не сдался морально. Не опустил руки, а продолжил борьбу за золотые медали.

Теперь расклад таков. «Россонери» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Серии А с 52 очками. Отставание от лидирующего «Интера» составляет всего один пункт, пусть и сыграно на одну игру больше. Демонстрируют приятную комбинационную игру и хорошую результативность. За 24 тура забили 49 голов. Оборону тоже стоит похвалить, за этот период пропустили только 26.



На стадии 1/8 финала Кубка Италии миланцы добыли победу с «Дженоа» (3:1 ДВ). Имели множество моментов, однако распечатал ворота соперника опять-таки Оливье Жиру только на 74-й минуте встречи. Французский форвард здорово проводит концовки матчей, он довольно неплохо влился в коллектив.



«Лацио» пробрался в четвертьфинал с большим трудом, одолев в равной игре «Удинезе» (1:0 ДВ). На 106-й минуте забил Чиро Иммобиле, до 71-й минуты находившийся на скамейки запасных. 31-летний форвард в очередной раз доказал свою незаменимость и порадовал болельщиков изящным голом. Без него было тяжко.

Статистика итальянского нападающего удивляет. За 20 противостояний в Серии А наколотил 18 мячей и отдал две результативные передачи. В последнем матче с «Фиорентиной» (3:0) тоже даром времени не терял. На 70-й минуте поймал центрального защитника оппонента на ошибке, вышел один на один с вратарём и хладнокровно реализовал момент.



А вот на дистанции дела римлян не так уж и хороши. Располагаются на шестой строчке, в шести пунктах от зоны Лиги чемпионов. Выше подняться не получается, несмотря на мощную линию атаки, которая забила 49 мячей в 24 встречах чемпионата Италии. Всё дело в ненадёжной обороне. За этот же период пропустили 39 мячей. Очень много для представителя топ-7.

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По этой причине бело-небесно-голубые скверно выступают с крепкими оппонентами вроде «Милана». В матче 20-го тура чемпионата Серии А сыграли вничью с «Эмполи» (3:3), причём с трудом отыгрались (сравняли счёт лишь в компенсированное время). Затем потерпели поражение от «Интера» (1:2). Всю игру провели вторым номером, отбиваясь от града атак. Нанесли всего пять ударов (два в створ), вновь забил Иммобиле.



Помимо прочего, Маурицио Сарри конфликтует с руководством клуба по поводу трансферной политики. Тренер даже заявил, что может покинуть «орлов». Дело в том, что недавно состоявшийся трансфер Жовани Кабрала не был согласован с итальянцем. Ему банально некуда пристроить новичка, поэтому настрой на грядущее противостояние наверняка не самый спокойный.



«Милан» же воодушевлён подвигами Оливье Жиру и Меньяна и победой над «Интером». Нападающее звено работает как надо, в обороне тоже порядок. Мик Меньян в потрясающей форме. «Лацио» может похвастаться результативностью Чиро Иммобиле, но в обороне дела плохи. С крепкими оппонентами часто игра не идёт.

Раздор Маурицио Сарри с руководством тоже не добавляет позитива. Причин для второй удачной игры в исполнении итальянцев, на наш взгляд, хватает. Берём П1 в основное время за коэффициент 1.93. Златана Ибрагимовича не будет из-за повреждения, однако, как показывает практика, «дьяволы» справляются и без него.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Милан» — «Лацио» 9 февраля 2022 года

Миланцы обрели больше шансов на золотые медали чемпионата Италии после недавней победы в дерби. На волне успеха могут и в кубковом соревновании преуспеть. Всё необходимое имеется — нападение, защита, вратарь. На всех фронтах надёжность и качество. Римляне тоже молодцы, у них классное нападение, однако к оборонительной линии вопросы есть, и их немало. Последняя очная встреча закончилась в пользу «Милана» (2:0). Думается, в этот раз он снова одержит победу.



Ставка: победа «Милана» в основное время за 1.93.

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