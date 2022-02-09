«Милан» — «Лацио»: ставка Максима Калиниченко на матч 1/4 финала Кубка Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Кубка Италии «Милан» – «Лацио».



Ставка: победа «Милана» за 1.88.



«В четвертьфинале Кубка Италии сразятся «Милан» и «Лацио». Сама по себя это уже неплохая вывеска. Пусть в Серии А соперники показывают разные результаты, однако всё равно интересно посмотреть их встречу.

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«Лацио» сейчас немного не в том состоянии, в котором мы привыкли его видеть. В чемпионате римляне находятся за пределами еврокубковой зоны, проигрывая борьбу «Фиорентине» и «Роме». Пока что команда Сарри нестабильна, время от времени она теряет очки в играх с не самыми тяжёлыми соперниками.



У «Милана» ситуация обратная. Мы уже немного привыкли видеть его ниже топ-4 Серии А, однако второй год подряд миланцы борются за Скудетто. Сейчас они пытаются догнать лидирующий «Интер». Собственно, своего географического соседа команда Пиоли в последнем матче Серии А и смогла обыграть — 2:1.



Я думаю, обе команды нельзя сбрасывать со счетов, особенно «Лацио». В Кубке он может выдать приличный матч, многих удивить. Ведь ситуация простая — выиграл несколько матчей и взял трофей. В Серии А римлянам, конечно, ни о каком первом месте уже думать нельзя, а здесь есть реальные шансы.



Думаю, оба эти топ-клуба стремятся выиграть Кубок Италии, так что вряд ли они слабо проведут эту игру. Матч, на мой взгляд, будет непростым. «Милан» играет дома — это одна из причин, по которой я считаю его фаворитом встречи.



Тем не менее, мне тяжело угадать составы, в которых соперники сыграют. Непонятно, какие у них приоритеты. Поэтому в их матче я предложу простую ставку — победа «Милана», — сказал Калиниченко.

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