«Атлетик» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Валенсия».
Ставка: победа «Атлетика» за 1.91.
«Атлетик» в очередной раз доказал свой кубковый характер – в январе команда вышла в финал Суперкубка, где уступила мадридскому «Реалу», но уже в Кубке Короля баски отомстили «столичным», которых отправили за пределы этого первенства. Кроме лидера, под каток «львов» попали «Барселона» и «Манча».
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Не так всё феерично у Бильбао в Примере, где коллектив пока не дотянулся даже до шестой позиции.
«Валенсия» расположилась на 11-й позиции – оранжевые выступают нестабильно и часто теряют очки на ровном месте. На счету «летучих мышей» семь побед и девять ничьих, которые принесли 30 очков. В пяти последних матчах сегодняшние гости не выигрывали – на счету валенсийцев всего две ничьих.
Я считаю, что Бильбао уже наиграл в этом турнире на выход в финал. Этот матч первый в противостоянии. Уверен, что баски способны навязать свою игру и добыть минимальную победу у типичного середняка перед ответным выездом на «Месталью».
Более того, уже три дуэли подряд команды завершали вничью – думаю, что эта серия затянулась», — сказал Мостовой.
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