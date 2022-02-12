Биатлон на зимней Олимпиаде: прогноз Александра Тихонова на женскую гонку преследования

Знаменитый советский биатлонист Александр Тихонов сделал прогноз на женскую спринтерскую гонку на зимней Олимпиаде в Пекине, которая состоится 12 февраля.
Ставка: Кристина Резцова попадёт в шестёрку сильнейших за 2.50.
Женская гонка преследования на ОИ-2022: когда начало, где покажут?
«Кристина Резцова имела шанс попасть на подиум ещё в спринте, но только при более чистой стрельбе. Была реальная возможность. Да, не получилось, но она в любом случае молодец. В биатлоне такое порой случается. Сейчас Резцовой нужна поддержка.
В пасьюте у Кристины есть всё необходимое для отличного результата. Если скорость останется на столь же высоком уровне, как было в спринте, а ошибок на стрельбе окажется минимум, то даже с одной минутой она вполне способна оказаться на подиуме», — сказал Тихонов.
Валерий Польховский сделал прогноз на гонку преследования у мужчин на ОИ-2022.
Ставка на мужскую гонку преследования с коэффициентом 2.40.
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