Биатлон на зимней Олимпиаде: прогноз Александра Тихонова на женскую гонку преследования

Знаменитый советский биатлонист Александр Тихонов сделал прогноз на женскую спринтерскую гонку на зимней Олимпиаде в Пекине, которая состоится 12 февраля.

Ставка: Кристина Резцова попадёт в шестёрку сильнейших за 2.50.

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«Кристина Резцова имела шанс попасть на подиум ещё в спринте, но только при более чистой стрельбе. Была реальная возможность. Да, не получилось, но она в любом случае молодец. В биатлоне такое порой случается. Сейчас Резцовой нужна поддержка.

В пасьюте у Кристины есть всё необходимое для отличного результата. Если скорость останется на столь же высоком уровне, как было в спринте, а ошибок на стрельбе окажется минимум, то даже с одной минутой она вполне способна оказаться на подиуме», — сказал Тихонов.

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Ставка на мужскую гонку преследования с коэффициентом 2.40.

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