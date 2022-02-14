«Мальорка» — «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч испанской Примеры «Мальорка» — «Атлетик» Бильбао, который состоится 14 февраля.
Ставка: обе забьют — нет за 1.77.
«Обеим командам тяжело даются голы. «Мальорка» вообще находится на предпоследнем месте в чемпионате Испании по забитым, «Атлетик» недалеко ушёл — он сейчас является 8-м с конца.
Андре Виллаш-Боаш сделал прогноз на матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».
Напрашивается в таких условиях ставка на низовой матч. При этом «Атлетик» умудряется побеждать и набирать очки. Но принципиальная концепция: сами не играют и другим шансов не дают.
Мой прогноз с учётом всех факторов — обе забьют — нет. Голы тут, конечно, могут быть, но, скорее всего, только в одни ворота. 1:0 или 2:0 — это, пожалуй, максимум», — сказал Радимов.
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