Канада — Китай: прогноз Павла Лысенкова на игру 1/8 финала ОИ-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на квалификационный матч Олимпиады, в котором сыграют Канада и Китай.



Ставка: обе забьют — нет за 2.90.



«Сегодня мы обсудим матч квалификационного раунда олимпийского турнира, в котором Канада сыграет с Китаем, причем встретится с хозяевами Олимпиады уже во второй раз подряд.

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Первый матч завершился победой Канады со счётом 5:0. Вот такая вот странная формула турнира, где Канада может взять золото, при этом два раза сыграв с Китаем, с Германией. Какая там будет сетка плей-офф, я пока не знаю, но все понимают, что в этом матче Канада победит.



Победа Канады оценивается коэффициентом 1.03, а успех Китая — 40.00. Что должно произойти, чтобы Китай прошёл дальше? Ну, наверное, должны вмешаться китайские власти. Канадцы сдадут положительные тесты на коронавирус, их не допустят к матчу — и Китай пройдёт дальше. Но всё это будет скандально, поэтому вряд ли такое случится.



Здесь очень тяжело найти приличный кэф, так как исход матча очевиден — но я всё же нашёл коэффициент 2.90 на то, что хотя бы одна из команд не забьёт, то есть Канада выиграет всухую. Почему я думаю, что Китай не забьёт Канаде? Во-первых, Китай ничего не забил в первом матче, ничего не смог забить и американцам.



Только в матче с Германией — не знаю, что там случилось с немцами — но они вели 3:0 и затем пропустили две шайбы от китайцев. Хотя это, конечно же, не те немцы, которые четыре года назад пробились в финал.



В целом сборная Китая представляет собой ослабленную версию «Куньлуня», который в КХЛ находится на последнем месте. У них много ошибок, а в конце матча садится физика. Я думаю, что канадцы понимают, что это уже квалификационный раунд, надо набираться уверенности и перестать косячить. Тем более что четвертьфинал пройдёт на следующий день, а там в соперниках уже будет Швеция, к примеру.



Канадцы должны сыграть на ноль. Если только не поставят второго вратаря, дав отдохнуть первому, но я в этом не уверен. Всё может произойти, но кэф 2.90 намекает на то, что стоит рискнуть. Я бы сделал именно так. Не верю я в сборную Китая, разве что Канада сама даст хозяевам Олимпиады возможность забить. Вряд ли Канада на такое пойдёт. Зачем ей это нужно?», — сказал Лысенков.

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