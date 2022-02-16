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Швеция — Канада: прогноз Анатолия Емелина на игру плей-офф Олимпиады в Пекине

Швеция — Канада: прогноз Анатолия Емелина на игру плей-офф Олимпиады в Пекине
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч Олимпиады-2022 Швеция – Канада.

Ставка: победа Канады и ТБ 5.5 за 5.00.

«Жду уверенной победы «кленовых листьев». По четырём причинам. Во-первых, канадцы подходят к четвертьфиналу в идеальных физических кондициях. Вкатились в плей-офф, одержав разогревочную победу над Китаем.

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Тогда как у шведов – двухдневный простой. Во-вторых, тренерский штаб североамериканской сборной намного более опытный и сильный. Видно, что работа Жюльена по организации игры – в тройке лучших на этой Олимпиаде.

В-третьих, у скандинавов явные проблемы с характером. Вопросы к их способности добывать большие победы возникли ещё при объявлении состава. Гипотеза о том, что шведский штаб ошибся с кандидатами, подтверждается – цельная команда никогда не упустит победу, ведя 3:0, а «Тре Крунур» упустили. В-четвёртых, канадцы провалили прошлую Олимпиаду и очень хотят вернуть себе титул сильнейшей команды планеты. И шведы им всё-таки не соперник. Уверенная победа «кленовых листьев» с тоталом больше 5.5 шайбы за хороший, достойный коэффициент», — сказал Емелин.

Ставка на матч Швеция — Канада с коэффициентом 4.20.

Овечкин до 5 шайб сократил отставание от Ягра в списке лучших снайперов НХЛ.

Овечкин в матче с «Нэшвиллом» повторил достижение Гретцки.

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