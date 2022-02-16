Андре Виллаш-Боаш дал прогноз на матч «Зенит» — «Бетис» в Лиге Европы

Экс главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш дал прогноз на матч «Зенит» — «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.

Ставка: «Бетис» не проиграет за 1.61.

«Трудно делать прогноз на эту пару. Помню, как мы в «Зените» постоянно испытывали дополнительные сложности из-за зимней паузы, но без неё в российском футболе никак не обойтись.

Ещё один прогноз на матч «Зенит» — «Бетис»: испанцы слишком хороши.

В первой игре после возобновления сезона не удавалось продемонстрировать высокий уровень, а вот соперник находился в тонусе и был хорошо готов физически.

Это серьёзная проблема, я обсуждал её с представителями УЕФА. Ещё одна трудность для «Зенита» — высокий уровень «Бетиса». Этот клуб очень хорош в этом сезоне, очень результативен. «Зенит» ждёт серьёзное испытание», — передаёт слова Виллаш-Боаша корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: Тедеско обыграет испанцев.

Прогноз на матч «Барселона» — «Наполи»: такая защита не потянет даже Лигу Европы.

Прогноз на матч «Селтик» — «Будё-Глимт»: российский вратарь не спасёт.