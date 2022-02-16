Андре Виллаш-Боаш дал прогноз на матч «Зенит» — «Бетис» в Лиге Европы

Экс главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш дал прогноз на матч «Зенит» — «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.
Ставка: «Бетис» не проиграет за 1.61.
«Трудно делать прогноз на эту пару. Помню, как мы в «Зените» постоянно испытывали дополнительные сложности из-за зимней паузы, но без неё в российском футболе никак не обойтись.
Ещё один прогноз на матч «Зенит» — «Бетис»: испанцы слишком хороши.
В первой игре после возобновления сезона не удавалось продемонстрировать высокий уровень, а вот соперник находился в тонусе и был хорошо готов физически.
Это серьёзная проблема, я обсуждал её с представителями УЕФА. Ещё одна трудность для «Зенита» — высокий уровень «Бетиса». Этот клуб очень хорош в этом сезоне, очень результативен. «Зенит» ждёт серьёзное испытание», — передаёт слова Виллаш-Боаша корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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