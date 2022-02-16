«Зенит» — «Бетис». Усы Михаила Боярского в безопасности

17 февраля пройдёт первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис». Начало — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55. Успех испанцев оценён экспертами в 2.97. Ставки на ничью принимаются за 3.66.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» 17 февраля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом», который пройдёт в Санкт-Петербурге, получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

«Зенит» — «Бетис»: прогноз и анализ матча 1/16 финала Лиги Европы (17.02.2022)

Зима пролетела незаметно, в двери настырно стучится весенняя часть еврокубковой кампании. Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов уже стартовали, на очереди — Лига Европы. Разумеется, повышенное внимание будет приковано к выступлениям российских клубов. Московский «Спартак» ожидает соперника в 1/8 финалафинала и вступит в игру позже.

А вот петербургскому «Зениту» предстоит сыграть уже в ближайший четверг. Сине-бело-голубые попали во второй по значимости европейский кубковый турнир из Лиги чемпионов. Новые правила процедуру не затронули — команда заняла третье место на групповом этапе ЛЧ и отправилась в 1/16 финала, где встретится с клубом, занявшим второе место в группе ЛЕ.



Петербуржцы не сумели навязать борьбу лондонскому «Челси» и туринскому «Ювентусу». Более того, столкнулись с проблемами в ответной игре со шведским «Мальмё». Так что удивляться нынешнему положению особо не стоит. Хотя на внутренней арене у них по-прежнему полнейший порядок. Под контролем всё. Впрочем, такой расклад не меняется уже года три.



По итогам 18 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу, набрав 38 очков. Ближайший преследователь — московское «Динамо» — отстаёт на два очка. Питерцы имеют с запасом лучшую результативность среди остальных клубов: на данный момент удалось забить 44 мяча. В топ-9 списка бомбардиров лиги сразу три игрока клуба.

С одним из них, Сердаром Азмуном, руководство решило расстаться. Иранец отправился покорять немецкую Бундеслигу в «Байер», а на замену ему подписали Ивана Сергеевна из самарских «Крыльев Советов» (рекордсмена ФНЛ в прошлом сезоне!) и Юри Алберто из бразильского «Интернасьонала». Артём Дзюба наверняка обрадуется новой конкуренции.



У тренерского штаба станет больше вариативности в атаке с увеличением числа нападающих. Несомненно, это на руку перед первой встречей с «Бетисом» в Лиге Европы. Особенно на фоне последних результатов испанского клуба в текущем сезоне Ла Лиги. Дело в том, что севильцы накануне пропустили два мяча в матче с «Леванте» (4:2) — глубоким аутсайдером.



Да и до этого показатели на внутренней арене несколько просели. Суммарно за семь последних туров чемпионата Испании клуб из Севильи пропустил 11 мячей. Прилично. А ведь, кроме «Леванте», здесь не самая стабильная «Сельта» (0:2) и «Атлетик» из Бильбао (2:3), который не славится высокой результативностью. Словом, проблем хватает.

И всё же «Зениту» стоит опасаться предстоящего оппонента. «Бетис» заслуженно замыкает тройку лидеров испанской Примеры, оторвавшись от идущей на четвёртом месте «Барселоны» на четыре очка. В этом сезоне под руководством опытнейшего Мануэля Пеллегрини клуб буквально расцвёл. Показывает крайне интересный футбол. Опасный для петербуржцев.



Надо сказать, что в составе у севильцев достаточно звёзд. Хуанми, например, является лучшим бомбардиром команды в Ла Лиге. Эктор Бельерин — экс-защитник лондонского «Арсенала» — успокоился и снова выглядит ярко на своей правой бровке. Выделить стоит и Серхио Каналеса, которого вызвали в сборную Испании именно из-за выступлений за зелёно-белых.



Отдельного слова заслуживает и Набиль Фекир, который не ошибся, переехав в Испанию. Француз является самым дорогим футболистом команды и по совместительству её лидером. У него феноменальная левая нога, а в последнее время он всё чаще примеряет капитанскую повязку. К радости петербуржцев, в России Фекир не сыграет из-за дисквалификации.

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Впрочем, опасаться Сергею Семаку стоит совсем другого. Мануэль Пеллегрини крайне умело варьирует состав, причём делает это довольно часто. За 24 тура в Ла Лиге старт «Бетиса» на новый матч ни разу не повторил предыдущий. Отсутствие Фекира можно попытаться нивелировать, ведь других серьёзных потерь нет.

Конечно, «Зенит» на своём поле наверняка постарается добиться положительного результата. Вполне возможно, сумеет забить. Однако за ворота самого чемпиона России очень тревожно. Во-первых, не готов играть основной голкипер Станислав Крицюк. Его сменщик, Михаил Кержаков, из-за болезни пропустил первый сбор. Едва ли его состояние оптимально.



А выставлять на такую ответственную игру 19-летнего Даниила Одоевского — ход рисковый. Пусть юный вратарь и смотрится прилично на сборах. Вторая (но не менее веская) причина заключается в том, что «Бетис», в отличие от петербуржцев, вовсю проводит матчи регулярного чемпионата Испании. С тонусом проблем возникнуть не должно никаких.



Чего не скажешь о сине-бело-голубых. Товарищеские встречи — это, конечно, хорошо. Только официальной игры они не заменят. Обновлённая атакующая линия клуба из Санкт-Петербурга может себя показать, однако, на наш взгляд, проблемы ему обеспечены. В качестве ставки мы бы взяли «индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 мяча» за коэффициент 2.28.



Подопечные Мануэля Пеллегрини сейчас — не просто середняк чемпионата Испании. Они готовы претендовать на выход в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. «Зенит» на евроарене и в оптимальной форме не сильно радовал. Что будет после выхода со сборов при отсутствии должной игровой практики, которую имеет соперник, — большой вопрос.

Судя по всему, Михаилу Боярскому, который обещал сбрить усы в случае победы его любимого петербургского клуба в этом розыгрыше Лиги Европы, не грозит смена имиджа. Конечно, рано говорить гоп, но при поражении в Санкт-Петербурге отыграться у преобразившегося бойкого клуба в Севилье будет практически невозможно.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» 17 февраля 2022 года

Не имеющий должной игровой практики после межсезонных сборов «Зенит», который, ко всему прочему, столкнулся с проблемой выбора голкипера на игру, должен принять на своём поле «Бетис». Севильский клуб под руководством Мануэля Пеллегрини преобразился и готов биться за Лигу чемпионов. По крайней мере, в этом сезоне. На наш взгляд, даже без Фекира испанцы сумеют как минимум два раза поразить ворота петербуржцев.



Ставка: «Бетис» забьёт не меньше двух голов за коэффициент 2.28.

Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — «Бетис».

Набиль Фекир сделал прогноз на матч «Зенит» — «Бетис».

Андре Виллаш-Боаш сделал прогноз на матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».