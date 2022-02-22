«Челси» — «Лилль»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.97.



«Челси» набрал приличную форму и выиграл пять предыдущих игр, в том числе и финал клубного чемпионата мира. В АПЛ же команда отстала от лидера и закрепилась лишь на третьей позиции, пусть и в предыдущем туре разобралась на классе с «Кристал Пэлас» (1:0), забив один мяч.

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«Лилль» в прошлом году был на ходу и выиграл местный чемпионат, однако сейчас располагается только на 11-м месте. Не так давно он потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» со счётом 1:5. В Лиге чемпионов же повезло с жеребьёвкой и группу получилось выиграть, пусть и не без труда.



«Аристократы» имеют прекрасный состав и способны разобраться без проблем в первом противостоянии дома и лететь во Францию с комфортной форой. К тому же сейчас лондонцы в достаточно неплохой физической форме.



На мой взгляд, гости не смогут быть конкурентоспособными в плей-офф, всё-таки они выступают хуже, чем в чемпионском сезоне, да и с группой сильно повезло этой осенью», — сказал Павлюченко.

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