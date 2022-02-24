«Брага» — «Шериф»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы в Португалии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Брага» — «Шериф».



Ставка: победа «Браги» с форой (-1) за 1.71.



«Брага» в первом туре потерпела поражение от скромного молдавского клуба, причем португальская команда даже не сумела забить.

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В турнире Примейры сегодняшние хозяева выигрывали 13 раз и пять раз сыграли вничью, что принесло 44 очка и семь очков отставания от третьей «Бенфики». В двух последних турах «оружейники» одолели «Пасуш де Феррейру» и «Тонделу».



В чемпионате Молдовы «Шериф» вышел на первое место – на счету тираспольского клуба 14 побед и две ничьи, которые принесли 44 очка. Отрыв от второго «Петрокуба» составляет всего два балла.



Я считаю, что победа Тирасполя прошла тихо и незаметно, но одолеть постоянного участника еврокубков — это достойно внимания. Тем не менее, сегодня жду успеха хозяев за счет опыта и класса игроков. Более того, уверен, что у португальцев серьёзная мотивация на эту игру.



Моя ставка – азиатская фора (-1) на «Брагу», — сказал Мостовой.

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