«Дженоа» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Дженоа» – «Интер».



Ставка: ТМ 3 за 1.86.



«Дженоа» предстоит дома принять «Интер» в 27-м туре итальянской Серии А. Миланцы, несмотря на высокую позицию в таблице, выступали даже хуже в последнее время, чем их соперник. Так что им нужна уверенная победа в игре с клубом из зоны вылета.



«Интер» с недавних пор потерял лидерство в чемпионате Италии. Сейчас он стоит на второй строчке, уступая «Милану» всего два балла. При этом у команды Индзаги ещё есть игра в запасе. Так что теоретически клуб ещё способен скоро вернуть себе первую строчку.



Хотя в последнее время «Интер» играет совсем неважно — дважды проиграл он в трёх турах. Кроме «Милана» (1:2), поражение ему ещё нанёс «Сассуоло» (0:2). Ещё один раз подопечные Индзаги недавно поделили очки с «Наполи» с третьего места (1:1).



А вот соперник «Интера» по этому матчу, «Дженоа», в последних турах выступал даже лучше. Он идёт на серии из четырёх ничьих кряду. Несмотря на отсутствие поражений, команда всё равно ещё располагается в зоне вылета. Она отстаёт от «Венеции» со спасительного 17-го места на шесть очков.



В большинстве последних игр «Дженоа» встречался с соперниками из второй половины таблицы. Только в одной встрече ему удалось не уступить сильному сопернику — «Роме» (0:0). В остальных играх противники у клуба из Генуи были не такие тяжёлые.



Я не очень уверен в успехе «Интера» тут. Клубу нужна победа. Её он, может, и добьётся. Но не думаю, что у них будет результативная встреча. «Дженоа» сейчас выступает достаточно уверенно. Много голов от сильного соперника он не пропустит. Так что предложу заключить пари на ТМ 3», — сказал Калиниченко.