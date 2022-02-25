«Дженоа» — «Интер»: прогноз Дениса Наливайко на игру Серии А

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 27-го тура итальянской Серии А «Дженоа» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» и ТБ 2.5 за 1.83.



«Итальянская серия А. Понятно, что миланцы — фавориты этой встречи. Вообще, по-хорошему ещё в начале сезона «Интер» этот «Дженоа» должен был выносить с довольно крупным счётом.

Ставка на матч «Милан» — «Удинезе» с коэффициентом 2.40.

Сейчас как будто бы что-то немножко, ну не сказать что поломалось — результаты просто стали менее фестивальными. Но в любом случае, конечно, «Интер» должен побеждать.



Предлагаю взять комбинированную ставку — победа «Интера» и тотал больше 2,5. Думаю, есть вероятность, что мы с вами увидим довольно результативную игру, в которой будет забито не меньше трёх голов. Коэффициент, может быть, не какой-то запредельный, но он достаточно приятный для этой комбинированной ставки. Поэтому ещё раз — победа «Интера» и тотал больше 2.5», — сказал Наливайко.

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