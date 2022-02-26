«Эвертон» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Елагина на матч 27-го тура АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Эвертон» не проиграет за 3.86.

«Оставшиеся матчи для обеих команд сродни кубковым. Оступаться нельзя. «Эвертон», который недавно возглавил Фрэнк Лэмпард, решает на этом отрезке чемпионата судьбоносную задачу — сохранение прописки в АПЛ на будущий сезон. Команда после 23 матчей стоит на 16-м месте с 22 очками, всего в четырёх очках от зоны вылета. Причём по потерянным «Бёрнли», занимающий 19-е место, отстаёт от «ирисок» всего на два очка.

Почему Фрэнк Лэмпард не остановит «Ман Сити»?

«Манчестер Сити», хоть и является единоличным лидером турнира, из-за неожиданного домашнего поражения в предыдущем туре от «Тоттенхэма» (2:3) дал возможность «Ливерпулю» приблизиться к себе вплотную. Шесть очков — это по сути ничто за 11 туров до финиша, да ещё имея в виду их предстоящую очную встречу 9 апреля на «Этихаде».

Битва на «Гудисоне» предвосхищается интригующей и непредсказуемой. В том, что это будет битва, можно не сомневаться. Подавить убийственную тики-таку Гвардиолы можно только сумасшедшей самоотдачей и ошеломительным прессингом. Безусловно, «Ман Сити» на «Гудисон Парк» ждёт тёплая встреча. Итоги последних матчей весьма печальны для «Эвертона» — с 31 марта 2018 года восемь матчей подряд «Эвертон» проигрывал «Сити» и дома, и в гостях. Задача Лэмпарда и его парней — переломить ситуацию и попытаться совершить невозможное — выиграть у команды Гвардиолы. Или хотя бы не проиграть».

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