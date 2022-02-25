«Эвертон» — «Манчестер Сити». Пошутили — и хватит

26 февраля состоится матч 27-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Эвертона» оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 26 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз матча 27-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» (26.02.2022)

Еврокубковые состязания гремят уже вовсю, однако про внутреннюю арену тоже не стоит забывать. В английской Премьер-лиге 26 февраля состоятся шесть встреч 27-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле местный «Эвертон» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Из-за ужасных результатов руководство «Эвертона» уволило с поста главного тренера Рафаэля Бенитеса. Место испанца занял Фрэнк Лэмпард. Под указкой англичанина глобальных изменений пока не произошло. Клуб одержал только одну победу над угодившим в похожую кризисную ситуацию «Лидсом» (3:0). Поражения потерпел от «Астон Виллы» (0:1), «Ньюкасла» (1:3) и «Саутгемптона» (0:2).



Несмотря на отличные ресурсы и достаточно крепкий состав, даже за ничейные результаты зацепиться не сумел. А ведь к мерсисайдцам присоединились в зимнее трансферное окно Донни ван де Бек из «Манчестер Юнайтед» и Деле Алли из «Тоттенхэма». Лэмпард заявил, что усиление непременно пойдёт на пользу.



Новому главному тренеру «ирисок» можно поверить, но игроку требуется некоторое время на возвращение игрового тонуса и наращивание связей в новом коллективе. В стане «красных дьяволов» он даже на замену нечасто выходил. Место в основе заняли другие, не менее качественные футболисты, пользы от которых было на порядок больше.

Вообще, Фрэнк Лэмпард и трансферные кампании — очень скандальная тема. Дело в том, что коуч был уволен из «Челси» как раз по причине регресса после летней закупки. В первый год работы без вложений и после продажи Эдена Азара в мадридский «Реал» выдал великолепный сезон. Вывел «аристократов» в финал Кубка Англии и закончил в топ-4 АПЛ. При этом его подопечные демонстрировали яркий атакующий футбол.



Однако затем англичанин буквально стал заложником новичков. Выпускал только их, чем вызвал недовольство болельщиков. Пропала здоровая конкуренция за место в основе. А ввиду того, что игрокам ещё требовалось время для освоения в новом коллективе, результаты стали на порядок хуже. Пришёл Томас Тухель и благодаря опыту быстро наладил механизмы.



Насчёт грамотности руководства Фрэнка Лэмпарда можно спорить, а вот Хосеп Гвардиола — настоящий ас. Не первый год его подопечные демонстрируют великолепный уровень комбинационного футбола. При этом удивляют тактическим разнообразием взаимодействий на поле, которое зачастую адаптировано конкретно под соперника.

Добавляем к этому техническую одарённость футболистов, сыгранность и талант. На выходе получаем возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Англии «Манчестер Сити», который борется за золотые медали сразу в нескольких соревнованиях. В том числе рассчитывает на победу в Лиге чемпионов. Пока успехи в данном направлении великолепны: крупно одолел в первом матче 1/8 финала лиссабонский «Спортинг» (5:0).

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А вот в противостоянии последнего тура АПЛ «горожане» оступились. После 15-матчевой беспроигрышной серии, в которой была лишь одна ничья с «Саутгемптоном» (1:1), обидно уступили «Тоттенхэму» (2:3). Выиграли по владению мячом, нанесли на порядок больше ударов по воротам, но пропустили в добавленное время и даже один балл на домашнем стадионе добыть не смогли.



Из-за неудачи между подопечными Хосепа Гвардиолы и «Ливерпулем» разница сократилась до трёх баллов. Мотивация одерживать победы и не спотыкаться у конкурентов за золото чемпионата Англии запредельная. Оба демонстрируют великолепную результативность и выглядят очень грозно. Удастся ли удерживать лидерство до конца сезона? Интригующий вопрос.



«Ириски» под руководством Фрэнка Лэмпарда выглядят ничуть не лучше, чем при Бенитесе. Польза от трансферов пока неочевидна, результаты неудовлетворительные. Несмотря на поражение от «шпор», «горожане» выглядят явными фаворитами грядущего противостояния. На дистанции успехи отличные, догоняющий «Ливерпуль» — лучший мотиватор.

К тому же в последних четырёх очных встречах подопечные Хосепа Гвардиолы обыгрывали мерсисайдцев с разницей минимум в два мяча. При этом последняя ничья датирована 2017 годом (1:1). Во всех остальных противостояниях, а их было девять, «горожане» оказывались сильнее. Поставим на их победу с форой (-1.5) за коэффициент 1.89.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 26 февраля 2022 года

«Эвертон» пребывает в кризисе и пока не подаёт надежды на возвращение в строй. Фрэнку Лэмпарду и его новым подопечным потребуется время, чтобы окрепнуть, собраться с мыслями и силами. «Манчестер Сити» такого рода недуги давно перерос. Демонстрирует потрясающую результативность и зачастую одерживает победы. История очных встреч всецело за ним. Думаем, в очередной раз одержит уверенную победу.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за коэффициент 1.89.

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