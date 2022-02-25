Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: прогноз Надежды Петровой на полуфинал турнира в Мексике

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предлагает свою ставку на матч турнира в Мексике Даниил Медведев — Рафаэль Надаль.

Ставка: тотал больше 22 геймов за 1.68.

«В одном из полуфиналов турнира в Мексике сыграют финалисты недавнего Открытого чемпионата Австралии. Великий испанец, многоопытный Рафаэль Надаль тогда вытащил финал, находясь в шаге от поражения. Почти пять с половиной часов шёл тогда матч, и Даня, ведя 2:0, упустил победу и потерпел досадное поражение — 2:3.



Медведев хочет доказать всем, что это была лишь случайность, и будет стараться взять реванш, хотя независимо от исхода этого матча на днях он станет пятым представителем России, добиравшимся до вершины мирового рейтинга. 28 февраля Даня возглавит гонку. На данный момент Медведев — вторая ракетка мира, а Надаль — пятая. В этом году у Дани 14 сыгранных матчей и лишь два поражения, а у Рафы в тех же 14 матчах добыто 14 побед. Небольшим фаворитом матча называют Медведева. На мой взгляд, шансы равны. А вот три сета увидеть хотелось бы. Ставлю на тотал больше 22 геймов».