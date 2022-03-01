«Металлург» — «Барыс»: прогноз Виталия Славина на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на стартовый матч Кубка Гагарина — 2022 «Металлург» — «Барыс».



Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 2.21.



«Конечно, я бы поставил на «металлургов». Правда, в регулярке у уральцев с казахстанцами равенство – по две виктории. Но «Металлург» уступил «Барысу» 5 и 9 января (2:3 и 3:4 ОТ), когда по большому счёту ему ничего не надо было. Много ранее, в начале чемпионата, «сталевары» в сентябре дважды взяли верх – 2:1 и 4:3.

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Когда пишу эти строки, не уверен, что матч состоится. Ряд национальных федераций ИИХФ выступили за то, чтобы исключить Россию и Беларусь из хоккейного движения и не допустить обе сборные к участию в ЧМ-2022 в Хельсинки и Тампере. Если нас отстранят, чем превратят в изгоев, «Барысу» вслед за «Йокеритом» и рижским «Динамо» придётся срочно завершить выступления в КХЛ. Иначе автоматическая дисквалификация, если казахстанцы пожалуют-таки в город сталеваров.



Если матч во вторник всё-таки состоится, моральное преимущество с учётом всех этих пертурбаций будет у хозяев. Тем более они завершили регулярку на первой позиции, а соперники – на восьмой. Последней кубковой.



В воротах «Металлурга» — олимпийский чемпион Пекина Олкинуора. Плюс в ростере три вице-чемпиона ОИ-2022 – защитники Яковлев, Минулин и нападающий Чибисов. Это гарантированный знак качества.



Но стартовый матч – всегда приключение. Потому, думаю, голов будет много. Отсюда предлагаю следующий микст: победа «Магнитки», включая дополнительное время, при сумме голов от пяти и более», — сказал Славин.

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