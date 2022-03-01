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Вера Звонарёва — Элисон Ван Эйтванк: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Лионе

Вера Звонарёва — Элисон Ван Эйтванк: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Лионе
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Лионе Вера Звонарёва – Элисон Ван Эйтванк.

Ставка: ТБ 19.5 за 1.58.

«Ветеран российского тенниса, многоопытная Вера Звонарёва (37 лет, 103-я ракетка мира) сыграет с седьмой сеяной Элисон Ван Эйтванк из Бельгии (27 лет, 53-я ракетка мира). Лет, наверное, 10 назад исход этого матча сомнений бы ни у кого не вызывал, сейчас Звонарёва не та, что была прежде, но всё равно бойцовских качеств у неё не занимать.

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Неделю назад Звонарёва с Ван Эйтванк встречались на турнире в Дохе, и тогда бельгийка выиграла в двух сетах – 6:4, 6:4. Матч получился долгим – теннисистки провели на корте почти два часа. До этого они встречались в 2019 и 2021 годах. Тогда Ван Эйтванк тоже выиграла по 2:0. Получается, Вера пока у этой соперницы не смогла выиграть ни одного сета в трёх матчах. Но сейчас надеюсь, что эта серия прервётся и Звонарёва даст бой.

Думаю, что в этом матче будет три сета, а потому ставлю на тотал больше 19.5 геймов», — сказала Петрова.

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