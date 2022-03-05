«Барыс» — «Металлург»: ставка Максима Лебедева на 3-й матч плей-офф КХЛ

Хоккейный журналист Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.50.
«В корабельной артиллерии существует такое понятие, как «юстировка прицелов». В отличие от пехотной пушки, корабельная может наводиться тремя независимыми источниками. Во-первых, общекорабельной станцией обеспечения надводной обстановки (её обычно применяют, когда снаряды надо зашвыривать за горизонт). Во-вторых, собственной станцией, которая есть у каждого корабельного артиллерийского комплекса. И, наконец, третий источник – это зоркий человеческий глаз, который наводит пушку непосредственно из башни. В идеале снаряд должен прилетать туда, куда его наводят, вне зависимости от применяемого источника наведения. Для этого и существует юстировка прицелов, когда их все подгоняют под единый знаменатель.
Теэму Хартикайнен обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» после ухода из клуба.
Вот и «Магнитке», в первом матче втрое перекидавшей казахстанцев, явно требовалась юстировка прицелов, поскольку шайбы летели куда угодно, только не в цель. И мероприятие это между первым и вторым матчами Ильёй Петровичем Воробьёвым было проведено. После чего соотношение бросков в створ ворот и заброшенных шайб сразу же выравнялось, и более чем приличное преимущество «металлургов» отразилось на табло.
И теперь, собственно говоря, нет никаких причин для того, чтобы соотношение это изменилось. И хоть теперь третий матч пройдёт в столице братского Казахстана, потенциал «Магнитки» от её перемещения в пространстве никуда не денется. Да, конечно, дома «Барыс» будет стараться и рвать жилы, но особых предпосылок к усилению игры я не вижу. И если «Магнитка» будет столь же исправно попадать в казахстанские ворота, как она стала это делать во втором матче серии, судьба и третьего, и четвёртого матчей предрешена.
Поэтому смело предполагаю победу «металлургов» в основное время и с преимуществом от двух шайб и более».
Плющев: у КХЛ должна быть идеология, а её нет.
В «Вашингтоне» не дали Овечкину поговорить с журналистами.
- 5 марта 2022
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 4 марта 2022
-
19:00
-
18:33
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00