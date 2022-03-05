«Барыс» — «Металлург»: ставка Максима Лебедева на 3-й матч плей-офф КХЛ

Хоккейный журналист Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.50.

«В корабельной артиллерии существует такое понятие, как «юстировка прицелов». В отличие от пехотной пушки, корабельная может наводиться тремя независимыми источниками. Во-первых, общекорабельной станцией обеспечения надводной обстановки (её обычно применяют, когда снаряды надо зашвыривать за горизонт). Во-вторых, собственной станцией, которая есть у каждого корабельного артиллерийского комплекса. И, наконец, третий источник – это зоркий человеческий глаз, который наводит пушку непосредственно из башни. В идеале снаряд должен прилетать туда, куда его наводят, вне зависимости от применяемого источника наведения. Для этого и существует юстировка прицелов, когда их все подгоняют под единый знаменатель.

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Вот и «Магнитке», в первом матче втрое перекидавшей казахстанцев, явно требовалась юстировка прицелов, поскольку шайбы летели куда угодно, только не в цель. И мероприятие это между первым и вторым матчами Ильёй Петровичем Воробьёвым было проведено. После чего соотношение бросков в створ ворот и заброшенных шайб сразу же выравнялось, и более чем приличное преимущество «металлургов» отразилось на табло.



И теперь, собственно говоря, нет никаких причин для того, чтобы соотношение это изменилось. И хоть теперь третий матч пройдёт в столице братского Казахстана, потенциал «Магнитки» от её перемещения в пространстве никуда не денется. Да, конечно, дома «Барыс» будет стараться и рвать жилы, но особых предпосылок к усилению игры я не вижу. И если «Магнитка» будет столь же исправно попадать в казахстанские ворота, как она стала это делать во втором матче серии, судьба и третьего, и четвёртого матчей предрешена.



Поэтому смело предполагаю победу «металлургов» в основное время и с преимуществом от двух шайб и более».

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Ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.48.