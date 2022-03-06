«Динамо» Минск — СКА: ставка Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Минск – СКА.

Ставка: победа СКА в основное время за 1.56.

«Во втором матче «зубры» решили не проваливаться, а армейцам не понадобилось включать повышенную передачу. Всё прошло достаточно спокойно и размеренно, и матч закончился с любимым счётом Николая Петровича Старостина. Который, пусть и в приложении к футболу, говорил, что этот счёт и своих болельщиков делает радостными, и сопернику воздаёт должное.

Плющев: у КХЛ должна быть идеология, а её нет.

Теперь дело переносится в Минск, где, конечно, картинка немного изменится, но не думаю, что сильно. За спиной у СКА всегда и в полной готовности нависает игровой ресурс, который сам по себе страшен и который мы уже видели во втором периоде первого матча. Его, конечно, ещё надо включить, но если он включается… Понадобится он питерцам в столице Белоруссии или не понадобится – вопрос дискуссионный. Главное, что он имеется, и один этот факт делает все потуги «зубров» какими-то игрушечными.



Предположу, что в третьем матче серии СКА может своим игровым ресурсом и воспользоваться, пусть и ненадолго. Это произойдёт в том случае, если хозяева поведут в счёте. А они вполне могут повести. Питерцам нужна третья победа, чтобы дальше чувствовать себя спокойно. После неё они запросто могут отдать четвёртый матч, но только если в этот момент будут вести в счёте 3-0.



Поэтому предположу выездную победу СКА. Не слишком простую, потому что Минск будет яростен. Быть может, даже самую трудную в этой серии, но всё равно не слишком сложную, и уж точно не добытую «на разрыв аорты». Будет победа в одну-две шайбы и, полагаю, в основное время».

Ставка на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.17.



Во что превратится Кубок Гагарина без легионеров?



Хартикайнен обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» после ухода из клуба.