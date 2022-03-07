«Ливерпуль» — «Интер»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.36.

«Ливерпуль» в первом матче сделал серьёзный шаг к следующей стадии, победив в Италии со счётом 2:0. За всю историю противостояний англичане лишь раз проиграли «Интеру», а итальянцы проиграли четырежды. «Ливерпуль» вообще не знает горечи поражений в этом году.

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Мне кажется, что «Интер» пойдёт ва-банк. В своих чемпионатах эти команды — абсолютные лидеры по забитым мячам. У «Ливерпуля» 71 гол, а у «Интера» — 55. Но, думаю, что «Ливерпуль» здесь выглядит предпочтительнее. Тем не менее мой прогноз будет более аккуратным. Мне кажется, что в данном матче не будет много голов, как и две недели назад».

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