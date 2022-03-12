«Сампдория» — «Ювентус»: ставка Эльвина Керимова на матч итальянской Серии А

Футбольный комментатор и эксперт Эльвин Керимов дал прогноз на матч 29-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Сампдория» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.

«Сампдория» принимает на своём поле «Ювентус». «Сампдория» по ходу второй части сезона уже успела поменять тренера. Пришёл в команду Джампаоло. Тренер интересный, который ставит атакующий футбол. С таким тренером у «Сампдории» всё может получиться в долгосрочной перспективе.

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Но здесь и сейчас в матче с «Ювентусом» у «Сампдории» будут проблемы. Под началом Джампаоло генуэзский клуб дома выигрывал и побеждал всухую, но не топ-соперников.



У «Ювентуса» уже просто сумасшедшая статистика. В основное время «Ювентус» не уступает уже 19 встреч подряд. Если брать результаты с учётом дополнительного времени, то туринский клуб не проигрывает уже 11 матчей подряд. «Ювентус» играет прагматично. В прошлом туре была одержана победа над «Специей» со счётом 1:0.

У «Ювентуса» было больше моментов, но он мог и пропустить. Команда Аллегри играет в своём стиле: без шика, без лоска и большого количества мячей.



«Сампдория» в прошлом туре проиграла «Удинезе». За первые 15 минут было забито три мяча. Могла проиграть и с более крупным счётом. У «Удинезе» было больше моментов.



В пяти из последних шести матчей «Ювентус» не проигрывает, и тотал матча фиксируется меньше 2.5 мяча. «Юве» мало пропускает и не очень много забивает. Это нормально для команды Аллегри. Она прагматична, но может и владеть инициативой, доминировать.



Не думаю, что в Генуе мы увидим какой-то результативный футбол. Джампаоло понимает, что «Ювентус» опасен и не будет играть в открытый футбол. Это рискованно, тем более что у соперника есть преимущество в классе исполнителей. Мне кажется, что ставка «Ювентус» не проиграет при тотале меньше 2.5 мяча» вполне может быть надёжной.



Кроме того, у «Ювентуса» есть отличная статистика в матчах с «Сампдорией». «Юве» выиграл шесть матчей подряд. В последние годы команды решают разные задачи. Сейчас «Ювентус» стремится в Лигу чемпионов, а «Сампа» находится в нижней части турнирной таблицы. В любом случае Джампаоло нужно время, чтобы адаптировать свой футбол».

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