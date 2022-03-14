«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 3.10.



«Манчестер Сити» удачно играет против «Кристал Пэлас»: на выезде в 6 матчах ни одного поражения. Если мы посмотрим на состояние вообще, то тут 13 матчей на выезде без поражений.

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«Сити» в этом плане – просто топ. Они могли поиздеваться над «Спортингом», но ограничились нулевой ничьей, хватило и результата первой игры. Вопросов к форме команды нет, она великолепная. «Сити» идёт за очередным титулом.



«Кристал Пэлас» постарается помешать. Это домашняя игра. Хотя «Кристал Пэлас» дома не может выиграть в 4 последних матчах — это действительно большая проблема. Да, была победа над «Вулверхэмптоном» — это важно. Но важно и то, что «Кристал» достаточно часто допускает моменты и пропускает много в свои ворота – всё это говорит о том, что будет весёлая игра. В последних пяти матчах между этими клубами 18 мячей было забито», — сказал Казанский.

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