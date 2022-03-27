Польша — Швеция: прогноз Артура Петросьяна на стыковой матч ЧМ-2022 29 марта

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Польша – Швеция.
Ставка: Польша не проиграет и ТМ 3.5 за 1.82.
«Думаю, что Польша здесь фаворит. И не только из-за фактора своего поля и поддержки переполненного стадиона.
Главный тренер Швеции: не представляю, справимся ли с Польшей.
Эти команды встречались прошлым летом на Евро, и в очном противостоянии было видно, что поляки превосходят соперника во многих компонентах. Пусть тогда скандинавы каким-то чудом и взяли верх, ощущение несправедливости того результата осталось.
Шведы сыграют максимально закрыто, лезть на рожон, как и в игре с чехами, не будут. То же самое можно сказать и о поляках. И, в принципе, матч вряд ли получится с большим количеством голевых моментов и голов, в отличие от того, что было на чемпионате Европы.
У шведов хватает качественных исполнителей, но, думаю, класс поляков, как индивидуальный, так и командный, всё-таки повыше. Отдохнувший Левандовски, Милик и Зелиньски, мне кажется, решат исход противостояния в пользу хозяев», — сказал Петросьян.
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