«Арсенал» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.74.

«Арсенал» и «Эвертон» сойдутся в заключительном туре английского чемпионата. Долгожданный финал сезона. И всё ещё мы не знаем имя победителя. Хотя, если «канониры» тут выиграют, чемпионство им всё равно не обеспечено.

Сейчас ситуация такова, что подопечные Артеты идут вторыми и отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка. Игр у них уже равное количество. Так что всё решится на этих выходных. «Пушкари» обязаны выигрывать и ждать неудачи соперника.

В последних матчах «Арсенал» не давал поводов усомниться в своих претензиях на чемпионство — только выигрывал. В том числе у «Челси» (5:0), «Тоттенхэма» (3:2) и «Ман Юнайтед» (1:0). Показал клуб свою гибкость на дистанции. Готов он играть и в доминирующий футбол, и в сдерживающий. Так что по делу команда Артеты является одной из лучших в АПЛ на данный момент.

«Эвертон» же справился уже со своей главной задачей — сохранить прописку в АПЛ. С клуба несколько раз снимали очки из-за штрафов. Но «ириски» показали свой класс и даже в такой ситуации не пали духом, а заранее обеспечили себе участие в следующем розыгрыше Премьер-лиги. Сейчас с 40 очками клуб идёт на 15-й строчке и отрывается от вылетающих на 14 и более баллов.

Причём, в последних матчах подопечные Шона Дайча ещё и не проигрывали. Они являются всего лишь четвёртой командой во всём чемпионате, которая не уступала уже более чем в четырёх турах кряду. В том числе справился коллектив недавно с «Ливерпулем» (2:0) и «Брентфордом» (1:0).

Но вот другие недавние соперники «Эвертона», которым он не проигрывал, стоят в нижней части таблицы. Так что я бы не оценивал так высоко нынешнюю беспроигрышную серию клуба. Нет, это всё равно хорошее достижение. Но его недостаточно для равной борьбы с претендентом на чемпионство», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».