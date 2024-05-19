«Спартак» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ 19 мая

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Рубин» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Рубин» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.70.

«Не смог «Спартак» добыть победу в Калининграде и выйти в финал Кубка России. Что тут скажешь, моменты были, но вратарь прекрасно сыграл. В чемпионате целей и задач уже нет. Назвали главного тренера на будущий сезон. Не знаю, какие тут слова Слишкович будет подбирать. Безусловно, футболисты всегда должны выходить и показывать, чего они стоят. За «Спартак» тем более номер отбывать нельзя. Но так у нас было. А сейчас всё иначе. Мне кажется, эмоций просто не хватит.

А «Рубин» не так прост. Обыграть его ни у кого не получается. Они уже забрались на седьмое место. У команды есть понятная игра, может, не самая замысловатая, но эффективная. И мне странно слышать, что с Рахимовым не продлевают контракт. На мой взгляд, он однозначно заслужил новое соглашение своей работой. От добра добра не ищут.

А на поле «Рубин» верит в собственные силы, там ребята все бьются. Видно, что атмосфера очень хорошая. И для меня «Спартак» здесь не фаворит. «Рубин» более цельный футбол показывает, хорошо контратакует, грамотно на стандартах действует.

Ставлю на X2 при тотале меньше 3.5. Вообще, 1:1 считаю самым реальным исходом», — приводит слова Титова «РБ Спорт».