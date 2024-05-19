Букмекеры оценили шансы «Ман Сити» стать чемпионом Англии

19 мая в Манчестере состоится матч 38-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск.

Перед заключительным туром АПЛ «Ман Сити» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Арсенал» на два очка. В случае победы над «Вест Хэмом» «горожане» станут чемпионами Англии.

Букмекеры не сомневаются в успехе «Манчестер Сити»: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.11. Это около 89% вероятности. Успех «молотобойцев» оценён в 22.0 (4%). Ставки на ничью принимаются за 13.0 (7%).

Тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет 1.01. Ставки на гол «Вест Хэма» принимают за 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.