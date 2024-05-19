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«Ростов» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на игру чемпионата России

«Ростов» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на игру чемпионата России
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Комментатор РПЛ Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» за 3.60.

«Тренеры не устают говорить, что даже без турнирной мотивации их команда играет на пределе, за болельщиков или, например, за клуб. Последние матчи ни на что не претендующего «Ростова» дают повод в этом усомниться.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я сомневаюсь, что «Балтика» эмоционально выгорела после выхода в финал Кубка, во-первых, в команде Игнашевича расслабиться не получится, а, во-вторых, я лично общался с игроками «Балтики» сразу после победы над «Спартаком», и каждый сказал, что в уме уже игры чемпионата. Верю в характер, верю в «Балтику», верю в их победу за хорошие 3.60», — приводит слова Дурасова «ВсёПроСпорт».

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