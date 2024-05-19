Эксперты назвали шансы «Балтики» победить «Ростов»

19 мая в Ростове-на-Дону состоится матч 29-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение подопечным Валерия Карпина: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.14. Это около 44% вероятности. Успех калининградцев оценивается в 3.42 (29%). На ничью дают коэффициент 3.56 (27%).

При этом аналитики склоняются к тому, что игра не окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.

Если забьют футболисты «Ростова», сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Обе команды потерпели в РПЛ два поражения подряд.