Аналитики оценили шансы Тайсона Фьюри победить Усика в первом раунде

Ближайшим вечером в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир Ring of Fire. Его главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Эксперты не видят в этом поединке фаворита: заключить пари на победу Усика можно с коэффициентом 2.00. Победа Тайсона Фьюри также идёт за 2.00. Сделать ставку на ничью предлагается за 18.0.

Досрочное завершение поединка оценено в 2.60. Победа Тайсона Фьюри нокаутом идёт за 4.30.

Если Тайсон Фьюри победит в первом раунде, зайдёт коэффициент 105.0, что составляет менее 1% вероятности. Победа британца во втором раунде доступна за 88.0, в третьем — за 65.0, а в четвёртом — за 53.0.

Наиболее вероятные раунды для досрочной победы Фьюри — девятый и 10-й. Ставки на нокаут в исполнении Фьюри в каждом из них принимаются с коэффициентом 27.0.

Цыганский король владеет поясом чемпиона по версии WBC, у украинца титулы WBA, WBO и IBF. Начало боя 19 мая – не ранее 1:30 мск.