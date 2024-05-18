Букмекеры оценили шансы Александра Усика победить Тайсона Фьюри досрочно

Ближайшим вечером в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Букмекерские конторы считают, что шансы Усика и Фьюри абсолютно равны. Ставки на победу каждого из боксёров принимаются с коэффициентом 2.00. Сделать ставку на ничью предлагается за 18.0.

Если бой пройдёт всю дистанцию, сыграет коэффициент 1.46. Победа Александра Усика нокаутом оценивается в 5.10, это примерно 19% вероятности. Заключить пари на победу Усика по очкам можно за 2.55.

Цыганский король владеет поясом чемпиона по версии WBC, у украинца титулы WBA, WBO и IBF. Начало боя 19 мая – не ранее 0:05 мск.