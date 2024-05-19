«Спартак» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Рубин».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.93.

«И для тех и для других задач практически никаких нет.

У «Рубина» восхитительный сезон по результату, по открытию новых имён. В последних матчах у команды всё неплохо складывается и был неплохой матч против ЦСКА в чемпионате, где спаслись в самой концовке, в предыдущем туре обыграли «Ростов» на своём поле со счётом 3:1.

В общем, я веду к тому, что для турнирного значения матч особого и принципиального значения не имеет. Поэтому жду голы, жду открытый, яркий футбол с хорошими атаками. Мой прогноз – тотал больше 2.5 за отличный коэффициент 1.93», — приводит слова Генича «РБ Спорт».