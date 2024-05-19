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«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на игру 29-го тура РПЛ 19 мая

«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на игру 29-го тура РПЛ 19 мая
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.97.

«До начала чемпионата мысль о том, что за два тура до его конца игра в Грозном для «Зенита» будет вопросом «жизни и смерти», показалась бы абсурдом. Сейчас чемпиону прошлого сезона очков терять нельзя. «Ахмат», одержавший пять побед подряд с новым тренером Адиевым, не только может чувствовать уверенность в себе, но и быть спокойным за свою позицию в турнирной таблице. Обращает на себя внимание и то, что в этих пяти играх грозненцы пропустили всего два мяча. А «Зениту» в последнее время непросто преодолевать даже менее серьёзную оборону.

«Ахмат» возвращается домой после двух успешных выездных матчей. «Зенит» дома по пенальти выиграл кубковый полуфинал у ЦСКА, получив наконец положительные эмоции. Ведь тем же армейцам питерцы до того, тоже на своём поле, проиграли. Вообще даже удачные в итоге кубковые 0:0 стали для команды Семака седьмой встречей, не выигранной в основное время (четыре ничьих и три поражения)! Это уже явный перебор для нашего многолетнего чемпиона.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Приближение финала Кубка для «Зенита» не означает нерешительность перед лицом двух больших задач одновременно. Сила состава позволяет клубу одновременно бороться за оба трофея. И в чемпионате «Зенит» сделает всё, что, конечно, зависит от него. Включая, матч в Грозном. Мощный финансовый стимул лишь добавляет желания.

В первом круге чемпионата «Зенит» победил дома — 2:1. В кубковом матче тоже был успех в Санкт-Петербурге — 2:0. А вот ответная игра в Грозном завершилась вничью — 3:3. В чемпионате прошлого сезона была ничья на поле «Ахмата» — 0:0 и его сенсационная победа над тогда ещё командой Малкома на выезде — 2:1. Поставим на голы», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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