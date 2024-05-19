«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на игру 29-го тура РПЛ 19 мая

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.97.

«До начала чемпионата мысль о том, что за два тура до его конца игра в Грозном для «Зенита» будет вопросом «жизни и смерти», показалась бы абсурдом. Сейчас чемпиону прошлого сезона очков терять нельзя. «Ахмат», одержавший пять побед подряд с новым тренером Адиевым, не только может чувствовать уверенность в себе, но и быть спокойным за свою позицию в турнирной таблице. Обращает на себя внимание и то, что в этих пяти играх грозненцы пропустили всего два мяча. А «Зениту» в последнее время непросто преодолевать даже менее серьёзную оборону.

«Ахмат» возвращается домой после двух успешных выездных матчей. «Зенит» дома по пенальти выиграл кубковый полуфинал у ЦСКА, получив наконец положительные эмоции. Ведь тем же армейцам питерцы до того, тоже на своём поле, проиграли. Вообще даже удачные в итоге кубковые 0:0 стали для команды Семака седьмой встречей, не выигранной в основное время (четыре ничьих и три поражения)! Это уже явный перебор для нашего многолетнего чемпиона.

Приближение финала Кубка для «Зенита» не означает нерешительность перед лицом двух больших задач одновременно. Сила состава позволяет клубу одновременно бороться за оба трофея. И в чемпионате «Зенит» сделает всё, что, конечно, зависит от него. Включая, матч в Грозном. Мощный финансовый стимул лишь добавляет желания.

В первом круге чемпионата «Зенит» победил дома — 2:1. В кубковом матче тоже был успех в Санкт-Петербурге — 2:0. А вот ответная игра в Грозном завершилась вничью — 3:3. В чемпионате прошлого сезона была ничья на поле «Ахмата» — 0:0 и его сенсационная победа над тогда ещё командой Малкома на выезде — 2:1. Поставим на голы», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».