Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Спартак» — «Рубин»

19 мая в Москве пройдёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск.

Явным фаворитом в букмекерских конторах идёт «Спартак»: поставить на победу красно-белых предлагается с коэффициентом 1.78. Это примерно 55% вероятности. Успех «Рубина» доступен за 4.74 (21%). Ставки на ничью принимаются за 4.06 (24%).

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Спартака» (6.70). С коэффициентом 7.00 можно заключить пари на ничью 1:1.

Чуть ниже оценивается вероятность победы «Спартака» со счётом 2:0 (7.60) и 2:1 (8.00). Если «Рубин» выиграет со счётом 1:0, сыграет коэффициент 12.0.

Гол Манфреда Угальде идёт за 2.95, на гол в исполнении Мирлинда Даку выставлен коэффициент 3.00.