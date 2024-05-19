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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.70.

«Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в последнем туре АПЛ. В случае победы «горожане» станут чемпионами. Слабо верится в то, что «молотобойцы» сумеют остановить подопечных Гвардиолы.

На неделе «Ман Сити» победил в важном матче — дома у «Тоттенхэма» выиграл 2:0. Обычно в гостях у «шпор» клуб не добивается успеха. Но сейчас ситуация была совсем другая — на кону стоит чемпионство. Сейчас «Арсенал» сидит на хвосте у «горожан», уступая им всего на два очка. Так что подопечным Пепа нельзя было даже вничью играть. И со своей задачей они справились.

Для «Ман Сити» это была очередная виктория — они идут на серии побед, благодаря которой и являются главными претендентами на титул. «Вест Хэм» же не может похвастаться частыми победами в последнее время. Клуб только в прошлом туре обыграл «Лутон Таун» (3:1), чем смог прервать свою серию неудач.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, тут всё довольно очевидно. Нет смысла рассуждать о шансах гостей. Да, это последний матч Мойеса у руля «молотобойцев». Но нынешний «Манчестер Сити» всё равно в несколько раз сильнее соперника», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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