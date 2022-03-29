Марокко – ДР Конго: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Марокко – ДР Конго.



Ставка: победа Марокко и ТМ 3.5 за 2.00.



«Марокканцы выглядели лучше в гостевой игре, и если бы они этого больше хотели, то наверняка бы решили все вопросы уже там. Но нереализованный пенальти и в целом не очень быстрый предложенный ими темп позволили им довольствоваться лишь ничьей.

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Впрочем, правило гостевого гола, по-прежнему действующее в Африке, ставит их в поул-позишн и заставляет уже конголезцев играть на выезде на победу.



Думаю, более мастеровитым марокканцам это будет на руку. Когда их соперники начнут раскрываться, а это наверняка произойдет после перерыва, они сумеют извлечь пользу из контратак. Взламывать насыщенную оборону всегда сложнее, а то, как команда Халилходжича умеет пользоваться свободными пространствами, мы в этом году уже видели не раз», — сказал Петросьян.

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