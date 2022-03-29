Сенегал — Египет: прогноз Александра Вишневского на матч квалификации чемпионата мира

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Сенегал — Египет..



Ставка: победа Сенегала и ТМ 3.5 за 2.10.



«Система распределения путевок от Африки несправедлива. Думаю, что при каком-либо финальном групповом турнире в пятерку сильнейших команд континента попали бы и Сенегал, и Египет. Но жребий свел в финальном матче за поездку на мундиаль эти две топ-сборные со звездами «Ливерпуля» в атаке. Так что Мане либо Салах останется без чемпионата мира.

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Мне кажется, что Сенегал сильнее. Не зря сенегальцы выиграли у Египта три из четырех последних очных матча, включая недавнюю встречу в финале Кубка Африки (путь и в серии пенальти). Но единственная победа Египта (1:0) была три дня назад в первой игре этого двухматчевого противостояния. Хотя сенегальцы по игре выгладили лучше.



Теперь же, на своем поле, Сенегал выглядит явным фаворитом, и я поставлю на выигрыш сборной Сенегала в основное время (с учетом возможности перевода игры в дополнительное время). Более того, при счете 1:0, который будет обозначать дополнительное время, команды будут играть более осторожно, чтобы не натворить фатальной ошибки. Очень может быть, что дело опять дойдет до серии послематчевых пенальти.



Поставлю тут даже не просто на победу сборной Сенегала в основное время, а на выигрыш сенегальцев при тотале меньше 3,5 гола. Африканский футбол — это обычно минимум голов. Особенно при запредельной мере ответственности, как сейчас», — сказал Вишневский.

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