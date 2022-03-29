Польша – Швеция: ставка Егора Титова на игру квалификации ЧМ-2022 29 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Польша – Швеция в квалификации ЧМ-2022.



Ставка: Левандовски забьёт за 2.28.



«Команды встречались на недавнем чемпионате Европы, матч тогда проходил в Санкт-Петербурге. И тогда шведы победили, вышли в 1/8 финала. Полякам нужна была только победа, но ничего не получилось, хотя они старались. Левандовски вёл команду за собой, забил два мяча, один из них просто шикарный. Но никто его не поддержал.

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Мало что изменилось с того момента, если говорить о качестве составов. У шведов Ибрагимович разве что вернулся, но не уверен, что его поставят.



Шведы поопытнее. И я бы сказал, что как команда Швеция посильнее, поорганизованнее. Но они только что тяжелейший матч с чехами провели, 120 минут пришлось играть. А здесь матч на выезде. Команда не самая молодая, ей физически будет не так уж просто, хотя молодые ребята там тоже есть.



Польша же получила путевку сюда бесплатно — из-за отстранения сборной России. Но у нее недавно сменился тренер. Сложно рассуждать о его философии. Но это первый матч дома под его руководством, поддержка будет мощной, а шведы могут быть уставшими. Думаю, поляки забьют, а кто это может сделать, если не Левандовски. Он лидер, он должен решать. Может, это пенальти будет, может, где-то поймает свой момент. Оборона у шведов не самая надежная, как и вратарь», — сказал Титов.

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