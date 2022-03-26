Польша — Швеция. Роберт Левандовски воспользуется горем сборной России

29 марта состоится финальный матч квалификации ЧМ-2022 Польша — Швеция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу поляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех шведов оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.16.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Польша — Швеция 29 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч Польша — Швеция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Польша — Швеция (29.03.2022)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 29 марта вместо трёх запланированных состоятся два финальных противостояния квалификации ЧМ-2022. В одном из них Польша примет Швецию. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

На групповом этапе отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Польши выступила с переменным успехом. Из серьёзных оппонентов достались только Англия и Венгрия. Именно с ними и возникли трудности. Сперва с венграми поляки сыграли вничью (3:3) и потерпели от них поражение (1:2), а затем повторили то же самое с англичанами (1:1 и 1:2).



С результативностью у поляков, на первый взгляд, нет никаких проблем. За 10 матчей группового этапа отбора наколотили 30 мячей. Восемь из них записал на свой счёт лучший бомбардир сборной — Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию». В прошлом году нападающий был номинирован на звание лучшего игрока года, но уступил по итогам голосования Лионелю Месси.



В текущем сезоне бомбардир имеет потрясающую статистику: за 27 матчей немецкой Бундеслиги забил 31 мяч, а в восьми встречах Лиги чемпионов отметился 12 голами и тремя голевыми передачами. Однако в матчах за национальную команду Левандовски забивает по большей части скромным оппонентам. А вот с крепкими соперниками «белые орлы» регулярно испытывают проблемы.

Например, на групповом этапе Лиги наций поляки без особых усилий одержали победы над Боснией и Герцеговиной (2:1 и 3:0). Однако потерпели поражения от Нидерландов (0:1 и 1:2) и Италии (0:2). Также скатали безголевую ничью с итальянцами, хотя по ходу встречи выглядели аутсайдерами. Проиграли по владению мячом, нанесли на порядок меньше ударов и чудом не пропустили.



У шведов история совсем иная. В Лиге наций им сильно не повезло. Попалась «группа смерти», состоящая из Франции, Хорватии и Португалии. В результате победа за шесть матчей группового этапа только одна — над хорватами (2:1). Во всех остальных противостояниях потерпели поражения. Результаты вполне закономерны, противники достались очень сильные.

А вот выступления подопечных Янне Андерссона на групповом этапе квалификации ЧМ-2022 вызывают подозрения. В четырёх домашних встречах они одержали уверенные победы, в том числе над испанцами (2:1). А вот в гостях выступили плохо. Потерпели поражения от Греции (1:2), Грузии (0:2) и Испании (0:1), победу одержали только над Косово (3:0).

Несмотря на возвращение в национальную команду Златана Ибрагимовича, который внёс огромный вклад в развитие шведского футбола, сине-жёлтым зачастую банально не хватает ресурсов. Сам 40-летний нападающий сыграл только в четырёх неполных матчах группового этапа квалификации ЧМ-2022 и отметился лишь двумя голевыми передачами.

В противостоянии 1/2 финала отборочного цикла ЧМ-2022 Златан участия не принял. В результате его сокомандники с большим трудом обыграли на домашнем стадионе сборную Чехии (1:0 ДВ). Поляки эту стадию миновали, так как в ФИФА приняли решение исключить Россию из соревнования.

Из-за этого шведы подходят к грядущему матчу в лучшем игровом тонусе. Однако они часто проигрывают на выезде и имеют далеко не лучшую статистику на дистанции. За 15 матчей в текущем сезоне во всех официальных соревнованиях потерпели восемь поражений. Причём пропустили за этот период больше, чем забили. И дело не в ненадёжной обороне, а в низкой результативности.

Поляки, в свою очередь, если и терпели поражения от крепких оппонентов, то с минимальным перевесом. Стоит заметить, что во время зимнего перерыва у них произошла смена главного тренера. Пост занял Чеслав Михневич, под руководством которого «Легия» одержала сенсационные победы над «Спартаком» и «Лестером» в Лиге Европы.

Конечно, есть небольшие опасения, касаемые адаптации коуча в коллективе. С другой стороны, у специалиста было несколько месяцев на подготовку, и сам он заявлял, что этого времени ему вполне достаточно. Тренер заверил, что ознакомится с футболистами, составляющими костяк национальной команды, и подберёт оптимальный подход. Думаем, при таких раскладах можно взять Х1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.66.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Польша — Швеция 29 марта 2022 года

Сборная Польши зачастую радует результативностью в матчах с аутсайдерами. Сильным коллективам забивает немного, хотя и не редко. Успехи на дистанции очень даже хороши, чего не скажешь о Швеции. В гостях сине-жёлтые часто проигрывают. Пропускают немного за счёт крепкой обороны, но результативностью совсем не радуют. Сборную Чехии в полуфинале не смогли обыграть дома в основное время, в гостях Польшу – тем более вряд ли удастся.

Ставка: сборная Польши не проиграет и тотал меньше 3.5 за коэффициент 1.66.