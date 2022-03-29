Алжир — Камерун: прогноз Артура Петросьяна на отборочный матч чемпионата мира

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Алжир — Камерун.



Ставка: Алжир не проиграет и ТМ 2.5 за 1.70.



«В первый матч не хотелось лезть по причине того, что было много вопросительных знаков относительно настроения и состояния алжирской сборной после провала на Кубке Африки. Но, судя по всему, психологические проблемы остались позади, и на нынешней форме команды они никак не сказываются.

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Не сказать, что она показала что-то сверхъестественное в первой игре, но, по крайней мере, алжирцы выглядели организованно, солидно, эффективно и свою минимальную гостевую победу заслужили.



Предположу, что ответный матч будет развиваться по сценарию второго тайма первого. Камерун будет владеть инициативой и постепенно наращивать давление. Ну а алжирцы вновь сделают всё возможное, чтобы до реальной угрозы своим воротам дело не доходило. Плюс, конечно, использовать скорость своих атакующих игроков для контратак», — сказал Петросьян.

Ставка на матч Алжир — Камерун с коэффициентом 3.05.

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