Сенегал — Египет: прогноз Ивана Млечного на ответный матч отбора ЧМ-2022

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Сенегал — Египет.



Ставка: Сенегал не проиграет и ТМ 2.5 за 1.63.



«Мы продолжаем с вами узнавать команды, которые попадут на чемпионат мира. Сейчас хочется поговорить про квалификацию, которая проходит в Африке, – ответный матч между сборными Сенегала и Египта.



Это одни из главных команд на континенте. Они встречались на Кубке африканских наций в финале, где победил Сенегал в серии пенальти. Также и в предыдущих матчах, вплоть до 2006 года, всегда верх одерживал Сенегал. Лишь в первом стыковом матче Египет смог выиграть. Игра была достаточно равной, Египту просто больше повезло. Сенегал больше владел мячом, имел больше моментов, но победил Египет. Но в целом моментов было очень мало.



Мне кажется, что в ответной встрече много моментов мы с вами не увидим, но все-таки сборная Сенегала дома должна показывать хороший футбол и минимум претендовать на дополнительное время, а то и проходить сразу. Сборная Сенегала сейчас сильнее, в нее верится немножко больше.



Мой прогноз – 1Х и ТМ 2.5. Мне кажется, что он должен достаточно легко проходить», — сказал Млечный.