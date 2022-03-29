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Сенегал — Египет: прогноз Ивана Млечного на ответный матч отбора ЧМ-2022

Сенегал — Египет: прогноз Ивана Млечного на ответный матч отбора ЧМ-2022
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Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Сенегал — Египет.

Ставка: Сенегал не проиграет и ТМ 2.5 за 1.63.

«Мы продолжаем с вами узнавать команды, которые попадут на чемпионат мира. Сейчас хочется поговорить про квалификацию, которая проходит в Африке, – ответный матч между сборными Сенегала и Египта.

Это одни из главных команд на континенте. Они встречались на Кубке африканских наций в финале, где победил Сенегал в серии пенальти. Также и в предыдущих матчах, вплоть до 2006 года, всегда верх одерживал Сенегал. Лишь в первом стыковом матче Египет смог выиграть. Игра была достаточно равной, Египту просто больше повезло. Сенегал больше владел мячом, имел больше моментов, но победил Египет. Но в целом моментов было очень мало.

Мне кажется, что в ответной встрече много моментов мы с вами не увидим, но все-таки сборная Сенегала дома должна показывать хороший футбол и минимум претендовать на дополнительное время, а то и проходить сразу. Сборная Сенегала сейчас сильнее, в нее верится немножко больше.

Мой прогноз – 1Х и ТМ 2.5. Мне кажется, что он должен достаточно легко проходить», — сказал Млечный.

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