Сенегал — Египет: прогноз Артура Петросьяна на встречу квалификации чемпионата мира

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Сенегал – Египет.



Ставка: Сенегал не проиграет и ТМ 2.5 за 1.64.



«Не повезло Сенегалу с автоголом, конечно. Если его не считать, египтяне за 90 минут не создали больше ни одного голевого момента.



Думаю, ответная игра будет походить на первую. Сенегальцы будут владеть территориальным преимуществом и возьмут верх по всем значимым статистическим показателям. Ну а египтяне вновь сосредоточатся на ярко выраженную игру вторым номером и на забросы мяча на Салаха.



Вряд ли стоит ждать зрелища. Оно возможно, только если чемпионы Африки забьют дважды, и раскрываться будет нужно уже «фараонам», — сказал Петросьян.