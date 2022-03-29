Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Сенегал — Египет: прогноз Артура Петросьяна на встречу квалификации чемпионата мира

Сенегал — Египет: прогноз Артура Петросьяна на встречу квалификации чемпионата мира
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Сенегал – Египет.

Ставка: Сенегал не проиграет и ТМ 2.5 за 1.64.

«Не повезло Сенегалу с автоголом, конечно. Если его не считать, египтяне за 90 минут не создали больше ни одного голевого момента.

Думаю, ответная игра будет походить на первую. Сенегальцы будут владеть территориальным преимуществом и возьмут верх по всем значимым статистическим показателям. Ну а египтяне вновь сосредоточатся на ярко выраженную игру вторым номером и на забросы мяча на Салаха.

Вряд ли стоит ждать зрелища. Оно возможно, только если чемпионы Африки забьют дважды, и раскрываться будет нужно уже «фараонам», — сказал Петросьян.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022