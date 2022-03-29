Сенегал — Египет: прогноз Артура Петросьяна на встречу квалификации чемпионата мира
Поделиться
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Сенегал – Египет.
Ставка: Сенегал не проиграет и ТМ 2.5 за 1.64.
«Не повезло Сенегалу с автоголом, конечно. Если его не считать, египтяне за 90 минут не создали больше ни одного голевого момента.
Думаю, ответная игра будет походить на первую. Сенегальцы будут владеть территориальным преимуществом и возьмут верх по всем значимым статистическим показателям. Ну а египтяне вновь сосредоточатся на ярко выраженную игру вторым номером и на забросы мяча на Салаха.
Вряд ли стоит ждать зрелища. Оно возможно, только если чемпионы Африки забьют дважды, и раскрываться будет нужно уже «фараонам», — сказал Петросьян.
Комментарии
- 29 марта 2022
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:49
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 28 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
Партнерский контент